Белый дом: Путин и Трамп говорят уже около часа

Беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина уже началась. Об этом вечером вторника, 18 марта, рассказали в Белом доме.

По состоянию на 18:00 по московскому времени беседа лидеров двух государств, как уточнили в администрации Трампа, продолжалась уже около часа. Соответственно, разговор начался примерно в 17:00 мск.

Детали общения президентов пока не приводятся. В Белом доме отметили лишь, что все "идет хорошо". Кремль пока никаких комментариев относительно созвона Владимира Путина и Дональда Трампа не давал.

Этому предшествовало заявление Вашингтона о том, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. В Белом доме отмечали также, что президент Соединенных Штатов "хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени".