Путин и Трамп провели 2,5-часовой телефонный разговор. Итоги беседы

Первое решение по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа уже принято. В Кремле сообщили, что российский президент откликнулся на инициативу Трампа об отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал военным соответствующую команду. Хотя вопрос - выполнит ли Украина обязательство о таком частичном прекращении огня. Например, фатальный разгром в Курской области Зеленский не признает. И брошенных на убой солдат ВСУ спасал Трамп на переговорах с Путиным.

"Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права. Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - сообщил Кремль.

Разговор Путина и Трампа стал самым продолжительным в истории телефонных переговоров лидеров России и США. Беседа шла 2,5 часа. Путин уезжал в свой кабинет после участия в пленарной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Обычно президента здесь засыпают вопросами, но в этот раз все знали, что главе государства нужно в Кремль.

Разговор, как заявила американская сторона, начался в пять часов вечера по московскому времени, в Вашингтоне было десять утра. Все это время мировые СМИ ловили буквально любую новость о звонке. Вот, к примеру, Fox News показывал Кремль и Белый дом в прямом эфире. Будто бы что-то видимое должно было произойти, пока каждый из лидеров находились в своих кабинетах. Многие западные телеканалы и газеты называли переговоры "одними из самых важных на планете".

А некоторые СМИ считали, что переговоры могут закончится сенсацией: "Возможно, президент США официально признает Крым частью России, а также регионы Донбасса. Много вопросов, как поведут себя президенты, на что согласится Трамп и на что согласится Путин".

Впрочем, ответственная политика, очевидно, не гонится за громкими заголовками. Пока Москва и Вашингтон продолжают обсуждение 30 дневного перемирия.

"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - уточнили в Кремле.

Одно из ответных условий Москвы - полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. В Кремле подтверждают принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, но Вашингтон при этом должен учесть интересы России в области безопасности.

Пока стороны договорились к совместной с США тщательной проработке возможных путей урегулирования. Движение к миру начинается с прекращения ударов по энергетике и обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

"Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, а также технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Белого дома.

Затронули лидеры и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Курс выбран на оздоровление общей атмосферы российско-американских отношений. В том числе и в экономике. Президенты даже поговорили о хоккее. Трамп поддержал идею Путина организовать матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.