Собянин: Три новых метода сердечно-сосудистых операций доступны для москвичей

При наличии медицинских показаний хирурги могут проводить операции следующими методами: эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен, повторное протезирование артерий с использованием гомографтов и ультразвуковой транскатетерный тромболизис. На их внедрение выделено дополнительное финансирование, сообщает мэр Москвы Сергея Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, в Москве постоянно повышается качество и доступность лор-помощи. Обширный опыт и высокий уровень оснащения позволяют специалистам делать сложнейшие вмешательства. В клиниках постоянно внедряют новейшие методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. В результате за четыре года средняя длительность госпитализации снизилась на 40%.

Меж тем за два года количество хирургических операций, проведенных в столичных клиниках с использованием роботов-ассистентов, выросло почти вдвое. Большая часть из них - при лечении онкологии. В 80% случаев хирургические вмешательства осуществлялись малоинвазивными методами - с ювелирной точностью и минимальной травматичностью.