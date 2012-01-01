В Москве определят лучших специалистов по охране труда

В Москве стартует конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Специалист по охране труда" среди работников организаций столицы, сообщили организаторы.

"Московские мастера" - ежегодный городской конкурс для тех, кто делает город лучше каждый день. С 2012 года мы проводим конкурс профессионального мастерства среди специалистов по охране труда. Для многих участие становится трамплином для профессионального и карьерного роста, позволяет освоить новые технологии, обменяться накопленным опытом с коллегами. Десять лучших участников финального этапа смогут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист по охране труда", - рассказал Виталий Подлевский, начальник отдела государственного управления охраной труда Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Специалисту-самовыдвиженцу для участия до 15 апреля следует отправить заявку на электронную почту: mcot@social.mos.ru. В теме письма необходимо указать: "Заявка на отборочный этап конкурса “Московские мастера” среди специалистов-самовыдвиженцев".

Финал состоится 4 июля в ситуационном центре правительства Москвы. В нем примут участие победители предварительных этапов.