Трамп поручил пересмотреть санкционную политику США

Президент США Дональд Трамп поручил провести переоценку существующей американской санкционной политики. Об этом во вторник, 18 марта, рассказал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

По словам Бессента, "на протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю "ленивые санкции". Однако они "подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара".

Чтобы помешать набирающей обороты дедолларизации, в Вашингтоне попытаются "перейти к режиму максимально действенных санкций", цитирует заявление Бессента ТАСС.

Ранее сообщалось, что американские власти скрытно ужесточают санкции против России, не объявляя об этом публично. В частности, "без лишней огласки" прекращено действие лицензии, охватывавшей платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков.

Между тем российский лидер Владимир Путин рассказал, что против России введено 28 595 санкционных мер — больше, чем в отношении любой другой страны мира. Президент призвал не рассчитывать на то, что это временное явление, ведь Запад найдет и другой способ "вставить палки в колеса".