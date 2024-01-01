Путин выступил на съезде Союза промышленников и предпринимателей. Главные тезисы

Российский бизнес за последние годы столкнулся с серьезными вызовами. Самый главный из которых - санкционное давление. Запад так отчаянно хотел навредить нашей стране, что подорвал свободу торговли во всем мире. Для нашего бизнеса рестрикции стали своего рода катализатором, подчеркивает Владимир Путин.

Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнёрами, с теми, кто хочет с нами работать. Кроме того, санкции стали своего рода даже дополнительным катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим ключевым направлениям.

В деловых экспертных кругах активно обсуждается вопрос: что же будет дальше. Отменят их или же напротив - усилят.

Санкции - это не временные или точечные меры. Это механизм системного и стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка и какой бы ни была система международных отношений, у наших клиентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности. Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им, похоже, стесняться не нужно. Они не собираются стесняться. Они не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим. Складывается впечатление, что сами инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого. Минфин подсчитал - 28595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран.

На наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества, уверен президент. Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный характер. В этих условиях российскому бизнесу важно проявлять гибкость и налаживать кооперацию с надежными партнерами. Таких в мире достаточно.

Мы видим, как большинство европейских стран утратили свой суверенитет. И в результате они столкнулись с серьезными проблемами и в экономике, и в сфере безопасности. Что касается экономики, то все они имеют околонулевые темпы роста или даже входят в рецессию. И, напротив, страны БРИКС и те государства, которые желают участвовать в нашем объединении, в последние годы выступают лидерами глобального роста. Создают высокую планку экономической динамики. В 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%. "Семерки"... "Большой семерки"... Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Там куда не посмотришь на карте - не видно никого. Так вот у этой "Семерки" - 1,9 рост. А БРИКС - 4,9. В России два года подряд - и в прошлом, и в позапрошлом - 4,1.

Коснулся президент и темы возможного возвращения на наш рынок иностранных компаний. Путин подчеркивает: интересы российских производителей и сотрудников должны оставаться в приоритете. И только с такой позиции необходимо разговаривать с теми, кто покинул нашу страну. Некоторые фирмы не уходили, просто сменив название. Президент уверен: к тем, кто не побоялся пойти против решений своих же правительств, Россия будет относиться с уважением. Но ведь были и те, кто демонстративно хлопнул дверью, поставив в уязвимое положение своих клиентов и подрядчиков.

Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути - оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно. Но за такие же скромные деньги. Так не должно быть! Так не бывает! Рыночная ситуация уже другая. Компании окрепли, повысили свою капитализацию и стоят уже по-другому. Поэтому очевидно, что каждая такая сделка потребует отдельного тщательного рассмотрения. Мы никого не выгоняли. Кто ушел с нашего рынка - тот сам принял такое решение. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, и у нас в народе это говорят, - поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет.

Все, кто хочет вернуться обратно, должны будут это делать в рамках нашего правового поля. Владимир Путин попросил правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, и согласовать процедуру их возвращения. С обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране.