Мишустин рассказал о развитии инфраструктуры городов в ближайшие шесть лет

Развитие инфраструктуры городов на ближайшие шесть лет обсуждали во вторник на профильной стратегической сессии, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин.

В более чем двух тысячах поселений, малых городов и агломераций до 2030 года построят новое жилье, дороги, детские сады, школы и поликлиники, а также модернизируют объекты ЖКХ. Такой комплексный подход к развитию повысит комфорт проживания. В рамках стратегии пространственного развития страны по каждому населенному пункту разработают так называемый "мастер-план". Для достижений поставленных целей премьер призвал использовать и федеральные, и региональные средства.