Мишустин рассказал о развитии инфраструктуры городов в ближайшие шесть лет

Развитие инфраструктуры городов на ближайшие шесть лет обсуждали во вторник на профильной стратегической сессии, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин.
В более чем двух тысячах поселений, малых городов и агломераций до 2030 года построят новое жилье, дороги, детские сады, школы и поликлиники, а также модернизируют объекты ЖКХ. Такой комплексный подход к развитию повысит комфорт проживания. В рамках стратегии пространственного развития страны по каждому населенному пункту разработают так называемый "мастер-план". Для достижений поставленных целей премьер призвал использовать и федеральные, и региональные средства.
"В ближайшие шесть лет в рамках нового нацпроекта необходимо действовать опережающими темпами. Предстоит нарастить объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Это касается также и коммунального хозяйства. Ежегодную замену сетей нужно довести до 2,5%, а для выхода на обновление – до 5%. Важно значительно улучшить качество услуг, которые предоставляются жилищно-коммунальным хозяйством. Такую задачу определил президент. И перед дорожным сектором поставлены не менее масштабные цели. До 85% федеральных и 60% региональных трасс в ближайшие шесть лет должно быть приведено в нормативное состояние", - отметил премьер.