Стало известно время и место похорон Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Об этом ТАСС сообщили в кругах, близких к семьей покойного артиста.

Напомним, о смерти Бедроса Киркорова сегодня, 18 марта, сообщил его сын Филипп. Артисту было 92 года. Сообщается, что у него остановилось сердце. Это случилось дома, в кругу семьи.

По некоторым данным, проблемы с сердцем у Бедроса Киркорова диагностировали еще пять лет назад. Тогда медики обнаружили у певца нарушение сердечного ритма. С того времени, по некоторым данным, его экстренно госпитализировали четыре раза.

Меж тем многочисленные поклонники и представители отечественного шоу-бизнеса стараются оказать максимальную поддержку убитому горем Филиппу Киркорову. Слова поддержки поп-королю высказали Сергей Лазарев, Ольга Орлова, Михаил Галустян, Вячеслав Макаров и многие другие.