Как сообщил в посте в телеграме мэр Москвы Сергей Собянин, различными мерами соцподдержки пользуются около 4,5 миллиона горожан.

"Постоянно повышаем доступность и адресность такой помощи. Полностью обновили Московскую информационную систему социального обслуживания. Теперь это современная цифровая платформа, которая позволяет отслеживать назначения выплат и автоматизированно оказывать меры поддержки", - отметил глава города.

Мэр добавил, что была создана единая централизованная база данных, которая объединила разрозненные информационные системы социальной защиты Москвы.

"Отказ от бумажного документооборота и обмена файлами, создание витрин данных, активное внедрение современных технологий позволят в среднем в два раза сократить сроки назначения выплат. В Москве реализуется больше 20 других проектов по цифровизации, созданию и развитию городских систем в сфере соцзащиты", - заключил Собянин.

Подробности, уточнил градоначальник, представлены в материале на сайте mos.ru.