Захарова высказалась о ядерных манипуляциях Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия. Такое заявление сделала во вторник, 18 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Заявлению Захаровой предшествовало обещание Макрона отправить новую модификацию истребителей Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками на базу в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией.

Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Макрон "манипулирует темой ядерного оружия и явно использует ее в агрессивных целях", сообщает РИА Новости.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что считает мысль о создании общеевропейского "ядерного зонтика" с использованием французского арсенала, высказанную Макроном, "достойной обсуждения".

Заместитель директора Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов на фоне этих высказываний отметил, что русофобия и конфронтация с Россией стали на сегодняшний день одними из главных опор Евросоюза.