Психолог раскрыл подноготную брака Чумакова и Ковальчук

На днях вокруг Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук разразился скандал. Все началось с того, что артисты дали интервью Светлане Бондарчук. В результате поведение и высказывания певца повергли зрителей в шок. Комментаторам показались неприличными его слова про "вдул с последствиями". Многие поклонники признались, что разочаровались в Алексее, назвав его абьюзером и нарциссом.

Однако психолог Марианна Абравитова уверена, что в паре Чумакова и Ковальчук не все так очевидно, как кажется со стороны. По мнению специалиста, Алексей лишь хочет казаться мачо, но на самом деле он не уверен в себе, а главная в паре - Юлия.

"Не назову его стопроцентным подкаблучником, но Юлия все же находится на вершине пирамиды в их семье", - заключила психолог.

Абравитова считает, что Ковальчук и Чумакову выгодно быть вместе: оба подпитывают друг друга не только мужской и женской энергиями, но и творческой. Кроме того, полагает психолог, развод этой паре не грозит.

"Этот фасад, который нам продемонстрировали в интервью супруги, выстроен, чтобы показать нам, что они просто Инь и Ян. Здорово, что такая семья существует уже 17 лет, но я думаю, что за фасадом все гораздо сложнее и более жестко. Я думаю, что их семья не раз была на грани развала. Скорее всего, только благодаря Юлии эта семья не развалилась. Но все же видно, что у них есть довольно серьезный фундамент. Их союз взаимовыгоден обоим. Думаю, они пойдут дальше рука об руку", - высказала мнение Абравитова для aif.ru.