ПВО сбила за ночь 57 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. За ночь сбито 57 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Курской области средствами ПВО перехвачено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. 13 беспилотников уничтожено над Орловской областью, по одному – над Тульской и Брянской областями. Над акваторией Азовского моря сбито семь дронов ВСУ.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на нефтебазе в Кавказском районе из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание. Работу предприятия приостановили. Эвакуированы 30 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.