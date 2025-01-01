МИД России высмеял планы выдвинуть Бербок председателем Генассамблеи ООН

Правительство Германии задумало выдвинуть Анналену Бербок исполняющую обязанности главы МИД ФРГ до формирования нового кабмина, кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает DPA, Бербок могут номинировать на соискание этого поста на 2025-2026 годы.

Об этой инициативе скептически высказалась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что "странно будет видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что немецких журналистов выгнали из зала после встречи главы МИД Германии Аналены Бербок с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Это случилось после того, как Бербок обрушилась с критикой в адрес принимающей стороны за якобы поддержку России в конфликте с Украиной.

Оконфузилась Бербок и с новыми сирийскими властями. Ее представители отказали в рукопожатии германскому министру, хотя ее французскому коллеге руку пожали.