Белый дом: Путин и Трамп завершили разговор

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин завершили телефонный разговор — второй после переизбрания Трампа американским президентом. Об этом рассказали вечером вторника, 18 марта, в Белом доме.

Беседа продолжалась около двух с половиной часов. О ее содержании и результатах пока информации нет. Кремль никаких комментариев еще не давал.

Предполагалось, что ключевой темой общения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине. Трамп и Путин вернулись к обсуждению этого вопроса после того, как спецпосланник президента США побывал в Москве.

Этому предшествовало заявление Дональда Трампа о том, что в нынешних отношениях между Соединенными Штатами и Россией "все хорошо". По словам американского политика, он верит президенту России Владимиру Путину и его мирному настрою в отношении Украины.