Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Ленобласти

Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу над территорией Ленинградской области. Об этом во вторник, 18 марта, рассказали, в Министерство обороны России.

Как уточнили в ведомстве, крушение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Вертолет упал в безлюдной местности, вдалеке от населенных пунктов — ущерба на земле удалось избежать. Экипаж вертолета погиб при крушении.

На место происшествия отправилась комиссия Воздушно-космических сил России — ей предстоит установить причину и обстоятельства авиакатастрофы.