Песков сообщил об окончании беседы Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Разговор завершился", - коротко сообщил он ТАССу. Беседа длилась, по некоторым оценкам, два с половиной часа.

О чем конкретно общались лидеры, пока точно неизвестно. В Белом доме отметили лишь, что все "идет хорошо". Однако предполагается, что ключевой темой беседы Путина и Трампа станет урегулирование конфликта на Украине. Российский и американский президенты вернулись к обсуждению этого вопроса после того, как спецпосланник президента США побывал в Москве.

Ранее Вашингтон заявил, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. В Белом доме отмечали также, что президент Соединенных Штатов "хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени".

В прошлый раз Владимир Путин и Дональд Трамп общались 12 февраля, и за минувший месяц с небольшим по всем вышеуказанным вопросам уже удалось достичь определенных успехов.