Выяснилось, как прошел разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошел "очень хорошо". Такую оценку высказывает во вторник, 18 марта, информированный российский источник.

Как сообщает телеканал CNN, некий собеседник, "знакомый с разговором", утверждает, что общение прошло "очень хорошо", хотя деталей не раскрывает.

Белый дом обещает в скором времени обнародовать официальное заявление о разговоре Трампа и Путина. Кремль пока лишь подтвердил факт завершения разговора, не публикуя подробностей.

Между тем, как отмечает RT, нынешний разговор стал самым продолжительным за все время общения президентов России и США. По информации депутата Государственной думы Евгения Попова, разговор Путина и Трампа длился 2 часа 28 минут.