Филипп Киркоров: "Я выйду к зрителям"

Филипп Киркоров занят съемками в кино, участием в больших телепроектах, занимается записью уникальных клипов. Кажется, что у артиста просто нет времени на обыденные концерты и гастроли. Однако в новом интервью поп-король отечественной сцены признался, что не может без классических выступлений, и совсем скоро он намерен порадовать зрителей своим шоу.

"Артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант, выйду к зрителям. Без фанфар, без пафоса столицы. Я возвращаюсь шепотом", - объявил Киркоров.

Несмотря на большую занятость, Филипп серьезно следит за поведением и обучением дочки Аллы-Виктории и сына Мартина. Певец рассказал, что наследники учатся в Дубае. Они сами "заправляют постель, сами разбирают чемоданы, моют посуду, закидывают вещи в стиральную машину". Певец убежден, что дети к самостоятельной жизни готовы. И если Мартин радует отца оценками, то прилежание Аллы-Виктории оставляет желать лучшего. По словам Киркорова, директор школы жалуется на поведение девочки, которая явно не проявляет интереса к учебе.

Филипп утверждает, что строг с детьми. Он не балует их деньгами, однако следит, чтобы у них были средства на самые необходимые нужды.

"Они знают цену деньгам. И начали зарабатывать, когда еще были дома: могли снег почистить, убрать участок. Дети, когда имеют свои собственные деньги, уже знают, куда их потратить. Но их не очень много, поверьте мне. Конечно, у них есть карточки, которыми они пользуются. Если надо, я что-то закину всегда", - рассказал Филипп "Миру новостей".