В Курском приграничье враг под натиском наших штурмовиков. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-25. Точными ракетными авиаударами неонацисты и их замаскированная техника уничтожены.

Пуски выполнялись с малых высот. Работают и артиллеристы. Расчеты 122-милимметровых гаубиц Д-30 уничтожили транспорт ВСУ с пехотой. В ходе воздушной разведки с помощью дронов наши военные обнаружили врага, который пытался бежать с линии соприкосновения в тыл.

Несколько минут - и по цели нанесено огневое поражение. Военные группировки "Север" ведут сплошное разминирование и проверяют объекты инфраструктуры. Во время отступления враг оставляет множество взрывоопасных устройств.

А в зоне СВО на Южно-Донецком направлении сахалинские штурмовики уничтожили ротный командный пункт ВСУ, он находился в заброшенном двухэтажном доме. Наши военные подобрались к врагу максимально близко и предложили сдаться, в ответ неприятель открыл огонь. Было принято решение уничтожить вражеское здание. Опорный пункт ВСУ разбит и в районе Часова Яра. По нему термобарическими снарядами ударили "Солнцепёки" Южной группировки. Цель обнаружили с воздуха - с помощью БПЛА.