Глава РФПИ – о беседе Путина и Трампа: Мир стал безопаснее

Мир сегодня стал намного более безопасным местом. Такое заявление сделал во вторник, 18 марта, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по завершении телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев, входивший в российскую делегацию на февральских переговорах с Соединенными Штатами в Эр-Рияде, отметил в социальных сетях, что "под руководством президента Путина и президента Трампа" мир стал гораздо безопаснее.

Свою оценку беседы президентов глава РФПИ сопроводил эпитетами "Историческая!" и "Эпическая!".

Ранее Кирилл Дмитриев, участвовавший в российско-американских переговорах в Саудовской Аравии в феврале, рассказал некоторые подробности обсуждения. По его словам, это была в большей степени общая дискуссия, увеличивающая вероятность совместных проектов Москвы и Вашингтона.

Вскоре после этого Кирилл Дмитриев получил высокую должность: указом главы государства Владимира Путина он назначен спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.