Мир сегодня стал намного более безопасным местом. Такое заявление сделал во вторник, 18 марта, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по завершении телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев, входивший в российскую делегацию на февральских переговорах с Соединенными Штатами в Эр-Рияде, отметил в социальных сетях, что "под руководством президента Путина и президента Трампа" мир стал гораздо безопаснее.

Свою оценку беседы президентов глава РФПИ сопроводил эпитетами "Историческая!" и "Эпическая!".

Ранее Кирилл Дмитриев, участвовавший в российско-американских переговорах в Саудовской Аравии в феврале, рассказал некоторые подробности обсуждения. По его словам, это была в большей степени общая дискуссия, увеличивающая вероятность совместных проектов Москвы и Вашингтона.

Вскоре после этого Кирилл Дмитриев получил высокую должность: указом главы государства Владимира Путина он назначен спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.