Валерий Карпин назвал сигма-боя в сборной России по футболу

Сегодня, 18 марта, прошла пресс-конференция сборной России по футболу. Отвечать на вопросы журналистов пришли тренер Валерий Карпин и капитан команды Артем Дзюба. Вопрос о том, кто из них сигма-бой, развеселил спортсменов.

"Кто из нас с Дзюбой больше сигма-бой? Он на 20 лет младше меня. Я уже… Как это называется? Кроуф, роуф… Скуф! Во, правильно! Я уже скуф. Сигма, естественно, Артем", - не растерялся Валерий Карпин.

Видео этого отрывка разговора с журналистами распространилось в Сети.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал Артема Дзюбу на матчи сборной с Гренадой и Замбией. Наставник национальной команды считает, что 36-летний нападающий это заслужил своей игрой.

Напомним, что Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Форвард во время матча с самарскими "Крыльями Советов" забил свой 234-й гол в карьере и обошел экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова.