Кремль: Путин заявил Трампу о готовности к проработке путей урегулирования на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник, 18 марта, рассказали в пресс-службе Кремля.

Как отметили в администрации российского лидера, президенты выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.

Владимир Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине. В частности, российский президент конструктивно отреагировал на инициативу американского коллеги по безопасности судоходства в Черном море.

Также Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным.

Лидеры России и Соединенных Штатов договорились оставаться в контакте по всем затронутым в телефонном разговоре вопросам.