В ходе беседе с Дональдом Трампом Владимир Путин сообщил, что в среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, будто Киев работает над обменом пленными с Россией в формате "всех на всех". Об этом в конце февраля заявил местным СМИ глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко. Также он добавил, что над этим вопросом совместно работают Координационный штаб Украины, киевское руководство и Министерство иностранных дел.

Напомним, что в начале февраля на Родину из украинского плена вернулись 150 российских военнослужащих. Киеву переданы 150 солдат ВСУ. Каждому пришлось провести в плену по несколько месяцев. Обмену предшествовали сложные переговоры, посредником в которых выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас все освобождённые направлены на лечение и реабилитацию. Но первым делом на родной земле - звонок близким.