Путин и Трамп договорились разобраться с судоходством в Черном море

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы безопасности судоходства в акватории Черного моря. Об этом во вторник, 18 марта, рассказали в пресс-службе Кремля.

Как отметили в администрации российского лидера, Владимир Путин конструктивно отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Главы государств договорились начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отмечал, что Вашингтон изначально выступал за то, чтобы сначала объявить перемирие, а затем уже в режиме прекращения огня вести переговоры по окончательному урегулированию конфликта на Украине.

Между тем посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Великобритания давно мечтает о создании двух военных баз на территории Украины, "притом одна — на Азовском море, другая — на Черном море".