В сообщении Кремля, опубликованном по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится, что ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем является полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Вместе с тем Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.

По итогам разговора президентов отмечены риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, подчеркнули в Кремле.