Российский лидер Владимир Путин в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал судьбу украинских военных, попавших в окружение на территории Курской области. Об этом во вторник, 18 марта, рассказали в Кремле.

В связи с недавней просьбой Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера.

Президент России заявил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Дональд Трамп утверждал, что "смог убедить" российские власти не предпринимать активных действий против украинских сил, угодивших в окружение в Курской области. При этом Владимир Путин подчеркивал, что невозможно просто отпустить на все четыре стороны украинских националистов, вторгшихся на российскую землю — они совершили преступления, которые квалифицируются как террористический акт.

Министерство обороны России рассказало, что по состоянию на 18 марта потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении достигли 68 400 военнослужащих. Также враг понес крупные потери в оружии и боевой технике.