Трамп и Путин обсудили Ближний Восток и хоккей

Сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе беседы, которая длилась более двух часов, было затронуто множество самых разных тем. В основном говорили об урегулировании конфликта на Украине. Однако президенты России и США обсудили и другие вещи. Например, ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Лидеры двух держав договорились, что будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.

А еще Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля.

И все же урегулирование конфликта на Украине была в разговоре ключевой. Так, российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Военным дана соответствующая команда. Также Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию. Кроме того, Путин и Трамп условились начать переговоры для проработки инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море.