Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений. Об этом во вторник, 18 марта, рассказали в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала в социальных сетях заявление, в котором рассказала, что главы государств затронули тему сотрудничества по вопросам вооружений.

Путин и Трамп обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер.

Это касается и третьих стран — в частности, и Россия, и США согласны с мнением, что "Иран не должен быть в положении, позволяющем уничтожить Израиль".

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия открыта идее сокращения расходов бюджета на оборонные цели при достижении соответствующей договоренности с Соединенными Штатами. Если бы в Вашингтоне урезали свои оборонные расходы на 50%, Москва сделала бы то же самое.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "под руководством президента Путина и президента Трампа" мир стал гораздо безопаснее.