Власти США анонсировали "огромные экономические сделки" с Россией

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили, в числе прочих тем, восстановление экономического сотрудничества. Об этом во вторник, 18 марта, рассказали в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала в социальных сетях заявление, в котором рассказала, что в беседе обсуждались некие "огромные экономические сделки".

Подробностей чиновница не раскрыла, отметив лишь, что "будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы" (цитата по РИА Новости).

Еще после первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля, Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон и Москва обсуждают экономические проекты и договариваются "о крупных сделках по экономическому развитию".

Между тем Владимир Путин иронично высказался о так называемой "Большой семерке", в которую входят и Соединенные Штаты. Российский лидер поинтересовался, почему, собственно, эта "Семерка" — большая, если "куда ни посмотришь — на карте не видно никого".