Очередное злодеяние совершили российские наймиты на территории великой европейской державы. Год назад в столице Литвы Вильнюсе был подожжен магазин IKEA. Дело квалифицировали как теракт. Расследование привело, конечно, в Россию. Но вот исполнители…

Дело было крайне сложным, Литовской прокуратуре понадобился год, чтобы найти заказчиков. Кто бы вы думали? Организовала террористическую атаку на литовский ширпотреб российская военная разведка. А исполнителями генпрокурор Литвы Артурас Урбелис назвал двух украинцев.

Фотографии сгоревших матрасов в сопровождении драматической музыки выложили в сеть. Террор против страны НАТО! В этом сюжете прекрасно всё. Дело было сложное, цепочка посредников включала более 20 человек. Российская разведка постаралась на славу. Но какой мотив?

Символическое значение смог понять только генпрокурор Литвы. Оказывается, фирменные цвета IKEA совпадают с цветами государственного флага Украины, во-первых. Во-вторых, в Москве не могли пережить ухода ИКЕА из России.

Дальше хлеще. Буквально пару недель назад спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами национальной безопасности страны. На эту комедию вынужден был откликнуться российский МИД:

"Спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики. Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол".

А диверсантам-украинцам, 18 и 20 лет, спалившим матрасы в IKEA, русские посулили 100 тысяч евро и подержанный BMW. Подозреваемых задержали в Литве и Польше. Остаются вопросы. Если в этом сложнейшем деле с атакой на страну НАТО фигурирует подержанный БМВ, не была ли и Германия соучастницей преступления?

Это, конечно, вопрос к гению сыска генпрокурору Литвы Артурасу Урбелису. У которого в действительности всё не так, как на самом деле.