Киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в западной части Белгородской области. Об этом во вторник, 18 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство, украинские националисты в течение дня предприняли пять попыток атак на Белгородскую область, начиная с утра вторника. При этом было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники.

Все атаки ВСУ на Белгородскую область отражены российскими бойцами, пересечения государственной границы России не допущено. Киев отказался от дальнейших атак на Белгородскую область, потеряв до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины.

Провокация киевского режима была предпринята непосредственно накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — для создания негативного фона вокруг этих переговоров. Однако эти попытки были сорваны, подчеркнуло российское Министерство обороны в своем Telegram-канале.

Между тем Владимир Путин, общаясь с американским коллегой, заявил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Однако украинские власти пытаются отрицать очевидное, отказываясь признать окружение своих бойцов в Курской области. В Генштабе ВСУ продолжают утверждать, что военные подразделения Украины просто перегруппировались.