Трамп: Мирный процесс между Россией и Украиной запущен в полной мере

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был "очень хорошим и продуктивным". Об этом рассказал во вторник, 18 марта, американский лидер Дональд Трамп.

Как написал политик в соцсети Truth Social, он обсудил с президентом России многие элементы будущего мирного договора по Украине — процесс мирного урегулирования уже запущен "в полной мере".

Трамп подчеркнул, что Владимир Путин, как и глава киевского режима Владимир Зеленский, не желает продолжения конфликта. Об этом свидетельствует то, что российский и американский лидеры согласовали немедленное прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной.

Президент Соединенных Штатов выразил убежденность в том, что запущенный переговорный процесс в конечном счете приведет к завершению конфликта на Украине. Трамп в очередной раз повторил, что боевые действия вообще не начались бы, останься он президентом США на второй срок.

Ранее Владимир Путин, общаясь с американским коллегой, заявил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что политики также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений. При этом стороны согласны с мнением, что "Иран не должен быть в положении, позволяющем уничтожить Израиль".