"Это историческое событие": политолог Блохин оценил разговор Путина и Трампа

Означает ли большая продолжительность беседы то, что у двух стран есть немало направлений для взаимодействия? Удалось ли Москве и Вашингтону наметить конкретные пути разрешения украинского кризиса? И какие разногласия ещё предстоит преодолеть?

Диалог президентов России и США, а также зарубежную реакцию на него Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин.

"Это историческое событие. 2,5 часа, телефонный разговор – это точно начало чего-то большего. И хочется верить, что мы свидетели этого начала. Мы видим практически консенсус по взглядам России и США. И по Украине, и по другим проблемам", - отметил он.

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