Трамп верит в улучшение экономических отношений США и РФ после окончания конфликта

Россия и США могут наладить экономические отношения после окончания конфликта на Украине. Об этом в среду, 19 марта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп отметил, что РФ обладает ресурсами, которые нужны США, в том числе редкоземельными металлами. Американский президент заявил, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям США, но не уточнил, к каким именно.

Трамп также назвал замечательным свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, переговоры продлились почти 2 часа, президенты обсудили много тем, включая путь к установлению мира.