Следующие переговоры США и РФ по Украине пройдут в воскресенье в Джидде, сообщил Уиткофф

Следующие переговоры США и России по перемирию на Украине пройдут в воскресенье в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом в среду, 19 марта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

Он отметил, что на переговорах будут прорабатываться детали договорённостей, которые обсуждали Трамп и Путин во время телефонного разговора.

Уиткофф отметил, что проект договоренности по прекращению огня между РФ и Украиной охватывает удары не только по энергетике, но и по инфраструктуре в целом.