Официальные информационные ресурсы празднования 80-летия Великой Победы

Приближается важная дата — 80-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Акутальную информации о праздновании юбилея, можно найти на специальных медиаресурсах. Это:
Там можно найти информацию о ключевых событиях Великой Отечественной войны, городах-героях, парадах, акциях, военных фильмах, а также сможете поделиться историями и фотографиями своей семьи.
Также можно ознакомиться с дизайнерскими решениями, которые используются для оформления мероприятий празднования юбилея и правилами их размещения.
Переходите по ссылкам, читайте важные новости и участвуйте в юбилейных проектах и мероприятиях Великой Победы.
Кроме того, специалистами Минцифры России разработано приложение "Победа80", посвящённое Великой Победе.