Официальные информационные ресурсы празднования 80-летия Великой Победы

Приближается важная дата — 80-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Акутальную информации о праздновании юбилея, можно найти на специальных медиаресурсах. Это:

Официальный сайт 80-летия Победы https://may9.ru/

Группа в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/may9_ru

Группа в социальной сети "Одноклассники" https://ok.ru/may9

Телеграм-канал https://t.me/may_9_ru

Там можно найти информацию о ключевых событиях Великой Отечественной войны, городах-героях, парадах, акциях, военных фильмах, а также сможете поделиться историями и фотографиями своей семьи.

Также можно ознакомиться с дизайнерскими решениями, которые используются для оформления мероприятий празднования юбилея и правилами их размещения.

Переходите по ссылкам, читайте важные новости и участвуйте в юбилейных проектах и мероприятиях Великой Победы.

Кроме того, специалистами Минцифры России разработано приложение "Победа80", посвящённое Великой Победе.