NBC: США могут отказаться от командования силами НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. Об этом в среду, 19 марта, сообщил телеканал NBC News.

Последние 75 лет командование силами альянса в Европе осуществляли исключительно американские генералы. По данным телеканала, Трамп может отказаться от этой привелегии с целью сократить расходы на оборону.

Источник NBC в Пентагоне считает, что отказ США от роли главнокомандующего силами НАТО может стать первым шагом к "полному выходу из альянса".