Корабль Crew Dragon с российским космонавтом приводнился у берегов Флориды

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у берегов Флориды. На землю вернулись наш космонавт Александр Горбунов и трое астронавтов НАСА.

Полёт прошёл штатно. Капсулу встречали не только спасатели, но и дельфины - они всё время кружили вокруг аппарата. Возвращение корабля наконец завершило затянувшийся полёт американских астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Они задержались на орбите из-за неполадок первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Ждать обратный рейс им пришлось девять месяцев вместо запланированных восьми дней.