Тайно уехала в Москву и снималась в кино: малоизвестные факты о Надежде Бабкиной

Блистательная и яркая Надежда Бабкина сегодня отмечает юбилей. Народной артистке России – 75. Певица, актриса, телеведущая, худрук театра "Русская песня" - она успевает всё. А ещё даст фору молодым коллегам - и в творчестве, и в любви.

Каждое её появление на сцене - это праздник, фантастический размах и невероятная энергетика. Она иначе и не умеет.

Надежда Бабкина родилась в Астраханской области. Родители - деревенская интеллигенция, папа - председатель колхоза, мама - учительница. Пела Надя с детства. Выступала в самодеятельности, закончила музыкальное училище. Но родители считали - нужна серьезная профессия. И тогда она тайно уехала в Москву, оставив родителям записку.

"Я написала - папа, мама, меня не ищите - я улетела в Москву - поступать. А так как я работала в ресторане, в кафе, я накопила тысячу рублей!" – вспоминает Надежда Бабкина.

В Москве она так прямо и заявила преподавателю в приемной комиссии о своей мечте: "Я хочу петь как Зыкина! На что она на меня так смотрит и говорит - а как Бабкина - не хочешь?!"

С первой же попытки Бабкина поступила в институт имени Гнесиных - на дирижерско-хоровой факультет. И еще студенткой создала свой ансамбль "Русская песня".

Коллектив подбирала не по голосам, по тембрам. "Каждый человеческий голос и человек имеет свой специфический тембр. Но когда ты их соединяешь, переплетаешь, происходит такое единение вибрационное", - рассказала Надежда Бабкина.

Вот эти вибрации, видимо, и оказывают магическое действие на публику - она на любом концерте не может усидеть. Есть у Надежды Бабкиной и еще один творческий принцип - песню нужно не просто петь, а рассказывать. Как настоящую историю. И неслучайно у неё - свой театр, где песня и драматическое действие существуют органично. Работает с разными режиссёрами - с Самгиным, Сафоновым, приглашает звезд-актёров. Играет и сама.

Надежда Бабкина - и телеведущая, и режиссер. И еще в юности снималась в кино "ТАСС уполномочен заявить".

Счастливая мама и бабушка - у неё трое любимых внуков. Они для неё - лекарство от стрессов. А главный способ подзарядить внутренние батарейки по-прежнему - сцена.

Перед ней никогда не стоит вопрос - как отмечать день рождения? Только в большой компании - с любимыми зрителями и коллегами. А в качестве подарка принимает новую постановку. Сегодня как раз играют премьеру. Название интригующее " Юбилей, который пошел не так". Но она из тех, в ком можно не сомневаться. Если что не так - обязательно поможет и исправит!