Как в России готовят моряков-подводников

Сегодня в России отмечают День моряка-подводника. На главных пунктах базирования флотов проходят торжественные мероприятия. 19 марта 1906 года, указом Николая II подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей. Сейчас основу морских стратегических ядерных сил нашей страны составляют атомные субмарины. Как готовят экипажи к нештатным ситуациям?

Так проходят трудовые будни экипажа атомного подводного крейсера "Новомосковск" на военно-морской базе в Мурманской области. Команда отрабатывает алгоритмы действий в различных ситуациях - это подготовка к срочному выходу в море.

А это дизель-электрическая подводная лодка новейшего поколения "Уфа". Недавно вернулась из 9-месячного похода. Работала в Средиземном море, затем совершила длиннейший путь под водой через Атлантику и Индийский океан к Владивостоку с заходом в иностранные порты.

Жизнь подводника - это как спорт, постоянные тренировки. В учебном центре для подготовки экипажей атомоходов в Ленинградской области есть особый тренажер "Мостик". Это мультимедийная имитация рубки подводной лодки. С пульта задается нештатная ситуация - например, плохая видимость или объект на маршруте. Экипаж тренируется реагировать. Чтобы накопить такой опыт, нужны десятки реальных погружений. Поэтому даже бывалые командиры кораблей к таким занятиям относятся серьезно.

Этот центр открылся в 1968 году, в разгар ядерного противостояния СССР и США. С тех времен и по сей день подготовке подводников придается огромное значение. Например, здесь есть даже кусочек реального атомохода - его построили специально для занятий.

В этом учебном отсеке все смоделировано в точности, как на настоящей подводной лодке. Есть машинное отделение, камбуз и даже каюты. То есть тренировочные экипажи можно поселить сюда на несколько недель, чтобы они учились не только управлять субмариной, но и жить в условиях погружения.

Именно эти условия делают работу моряка-подводника такой сложной. Недели, а порой и месяцы без связи с родными, без солнечного света и свежего воздуха. В постоянной боеготовности и очень ограниченном пространстве, где даже отдых на таких узких шконках. И все для защиты своей страны. Те, кто посвятил свою жизнь подводному флоту России? говорят, что они ни разу не пожалели об этом. Потому что понимают, как важен их труд. Особенно сейчас, когда в мире и в море так неспокойно.