В России введут маркировку звонков на экранах телефонов

В Госдуме нашли эффективный способ борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Все звонки от компаний должны будут маркироваться на экранах мобильных телефонов. Если кто-то из звонящих окажется особо назойливым, граждане смогут отказаться от получения таких звонков, подав жалобу оператору связи.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Согласно документу компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые.

Кроме того, появится особая пометка, если звонок поступает из-за границы или если звонят через интернет. Абонент в свою очередь сможет обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров, пишет ТАСС.