Трамп: В разговоре с Путиным не было речи о прекращении помощи Киеву

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения о требованиях президента России Владимира Путина по немедленному прекращению военной помощи Украине. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью американскому телеканалу Fox News после телефонного разговора с главой российского государства.

По словам Трампа, лидеры во время переговоров не говорили о помощи вообще. Речь шла о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась, заявил президент США. Он напомнил, что разговор с Путиным длился более двух часов и прошел "замечательно".

Как сообщалось, в состоявшемся 18 марта телефонном разговоре Путина с Трампом стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили направления, по которым США и Россия могли бы наладить взаимодействие. В Кремле сообщили о выдвинутом Москвой условии: это полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.