Париж и Лондон могут устроить провокацию с участием миротворцев. Поэтому премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на вводе военного контингента на территорию Украины.

"План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают", — заявил бывший военнослужащий армии США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.

По мнению эксперта, присутствие миротворцев на украинской территории будет чем-то вроде растяжки. Если солдаты НАТО попадут под огонь, то это вынудит президента США Дональда Трампа вмешаться, мирный процесс сорвется. Британия и Франция будут рассчитывать на это.

Но, при этом Марк Слебода уверен, что Европа не отправит войска на фронт. Миротворцев скорей всего разместят в Одессе, Львове, Киеве.

Напомним, 18 марта главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Президенты беседовали около двух часов. По итогам звонка было объявлено, что российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и сразу же дал соответствующую команду военным.