Группа иностранных наемников ВСУ уничтожена в Донецкой народной республике. Иностранный десант пытался высадиться в районе села Константиновка, сообщили источники в силовых структурах.

По данным источников агентства ТАСС, десант передвигался на бронеавтомобиле, который должен был доставить их на позиции. По данным радиоперехвата, в машине был иностранный контингент. Цель уничтожена расчетом операторов беспилотника.

Ранее сообщалось об уничтожении складов топлива Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По данным председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, удар нанес серьезный урон по логистике украинских войск на запорожском направлении.