Mash: у пережившего кому Василия Ливанова обнаружили опухоль

Актер Василий Ливанов после пережитой комы находится дома. Врачи регулярно проверяют артиста, следят за его состоянием.

Как пишет Telegram-канал Mash, исполнитель роли Шерлока Холмса сильно похудел и осунулся. Кроме того у артиста нашли подозрительную опухоль, похожую на онкологическое заболевание. Ливанов проходит дополнительные обследования на рак.

Актер был госпитализирован в январе с расстройством кровообращения головного мозга. Позже Ливанова ввели в медикаментозную кому, чтобы побороть бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

Сейчас артист занимается с логопедом и восстанавливает речь. Для набора веса ему прописали белковую диету.