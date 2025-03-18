Американский суд запретил Маску добивать USAID

Илону Маску временно запретили добивать USAID. Возглавляемому миллиардером департаменту государственной эффективности США (DOGE) нельзя предпринимать дальнейшие меры по ликвидации агентства Соединенных Штатов по международному развитию, решил федеральный суд американского штата Мэриленд.

Газета Washington Post напоминает, что ранее глава DOGE назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство.

Теперь же, по данным издания, судья Теодор Чжуан постановил принять меры, позволяющие агентству вновь занять свою штаб-квартиру в Вашингтоне. Также суд потребовал восстановить доступ к электронной почте и другим рабочим сервисам для тысяч сокращаемых сотрудников. Запрещается разглашать личные данные сотрудников USAID, а все действия DOGE в отношении него должны быть одобрены должностным лицом из агентства.

Суд счел, что Маск в вопросе закрытия штаб-квартиры USAID воспользовался полномочиями должностного лица, утвержденного сенатом США. При этом процедуру утверждения сенатом на должность он не проходил – так что ликвидация ведомства, по мнению судьи, нарушила американскую конституцию. Белый дом решение суда собирается оспорить.