SHOT: Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем

Народный артист РСФСР Никита Михалков попал в больницу. У режиссера выявили серьезные проблемы с сердцем.

Как пишет Telegram-канал SHOT, Никите Сергеевичу стало плохо в начале марта. У 79-летнего артиста резко поднялось давление. Михалкова незамедлительно доставили в больницу. Медики смогли стабилизировать его состояние.

Никита Сергеевич прошел обследование, по итогам которого выяснилось, что у него проблемы с сердцем и давлением. Артисту назначили курс лечения и отпустили домой в тот же день. Сейчас Михалков чувствует себя гораздо лучше.