Редакторы новостных лент, репортеры телеканалов и печатных изданий ждали итогов разговора Путина и Трампа, пожалуй, как ни одного события ранее. Наверняка набрасывали тексты, чтобы быть первыми на информационном поле и готовили заголовки с неизменным анонсом - "Самый важный разговор в мире". Причем, отмечают это как СМИ, которые объективно оценивают события, происходящие в мире, так и те, кто поддерживает позицию "ястребов войны", прежде всего, европейских. Но даже им трудно обойти вниманием очевидное. Британская "Дейли мейл" вынесла в заголовок, пожалуй, главное: "Ключевая деталь в разговоре намекает на мировой порядок":

"Соглашение о частичном прекращении огня будет действовать в течение 30 дней. Переговоры о постоянном мире "немедленно начнутся" на Ближнем Востоке, хотя Путин сказал Трампу, что у него есть несколько условий, которые должны быть выполнены, чтобы боевые действия прекратились".

И это действительно ключевая деталь. До последнего времени Запад исходил лишь от своих собственных интересов и в экономике, и в безопасности. Но Москва четко дает понять: свои интересы Россия будет отстаивать жестко и последовательно. И, судя по всему, этот посыл был услышан в Вашингтоне.

"Два великих лидера объединились ради блага человечества. До недавнего времени у нас не было консенсуса по этим двум аспектам: прекращению огня по энергетике и инфраструктуре и мораторию на обстрелы в Черном море. И сегодня мы добрались до этого. Я думаю, что теперь и до полного прекращения огня относительно недалеко", - отметил Стив Уиткофф, спецпосланник США на Ближнем Востоке.

При этом спецпосланник президента США выразил надежду, что такое согласие последует и от Украины. Россия свой шаг сделала незамедлительно, отмечает "Форбс":

"Путин немедленно отдал российским военным соответствующий приказ, как сообщили в Кремле. Владимир Зеленский, который ранее согласился на 30-дневное прекращение огня на переговорах с официальными лицами США в Саудовской Аравии, выразил "скептицизм" по поводу сделки".

Но на практике свои истинные намерения киевский режим продемонстрировал этой ночью. Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. И буквально в это же время "Нью-Йорк Таймс" вышла с передовицей, в которой транслирует будто бы разочарование Киева лишь частичным прекращением огня, хотя он якобы был готов на полное.

Верен себе и "Блумберг", финансируемый лоббистами американских демократов. Сразу зашел с обвинения, по сути, перевернув все с ног на голову. Оказывается, это Россия отказывается от прекращения огня. Хотя на самом деле, как уже говорилось, Москва лишь декларирует свои законные интересы, делая при этом реальные шаги к миру.

"Российская позиция ставит Трампа перед трудным выбором. Теперь он должен решить, продолжать ли отправлять оружие на Украину", - пишет издание.

Впрочем, все это лишь интерпретации СМИ. А тем временем диалог Москвы и Вашингтона продолжается. Уже в воскресенье делегации России и США снова встретятся в Саудовской Аравии, чтобы продолжить предметный разговор.