Развитие бесплатной юридической помощи, совершенствование экспертизы, снижение бюрократической нагрузки и укрепление международного сотрудничества.

Итоги работы Минюста за прошлый год накануне подвели в Москве на расширенной коллегии ведомства. Также в ходе заседания определили приоритетные направления на будущее. Как отметил глава министерства Константин Чуйченко, за прошлый год количество случаев бесплатной юрпомощи выросло почти на 40 процентов.

В ближайшее время во всех регионах появятся государственные юридические бюро. Они уже работают в 53 субъектах, в том числе в ЛНР и Херсонской области. Важнейшим приоритетом остаётся интеграция регионов, которые воссоединились с Россией, в единую правовую систему.

"Жители всех воссоединённых субъектов получают документы российского образца, а региональные органы ЗАГС оказывают услуги по регистрации актов гражданского состояния с учётом экстерриториального принципа. Созданы и успешно действуют территориальные органы ФСИН и ФССП России, экспертные лаборатории. Регламентирован порядок применения российского", - заявил Константин Чуйченко, министр юстиции России.