Рассекречены новые документы по убийству Кеннеди

Десятки тысяч страниц, которые могут пролить свет на одно из самых громких и загадочных политических убийств в истории. Обнародовать секретные документы американские власти обещали еще 8 лет назад, но все это время тянули с публикацией. Спецслужбы должны были выяснить, не нанесет ли информация удар по репутации и международным связям Вашингтона. И повод волноваться был. В бумагах есть данные о том, как ЦРУ составляло досье на дипломатов из дружественных стран и перехватывало чужие переговоры.

В некоторых документах - серьезный компромат. Например, о том, как ЦРУ участвовало в торговле оружием и зарабатывало на этом через своего бывшего агента и информатора. С помощью одной из связанных с ним компаний была куплена винтовка, из которой стрелял Освальд. В другом файле приводятся показания еще одного экс-сотрудника. Он говорил о причастности к убийству Кеннеди некой группы внутри ЦРУ и опасался за свою жизнь. Через полгода мужчину нашли мертвым. Причиной назвали самоубийство.

"Это кладезь информации, которая рисует более ясную картину и показывает, что ЦРУ знало о том, что произойдет. Агенты очень активно работали с группой, которая была связана с Освальдом. Очень похоже, что его подставили. Во многих документах есть кодовые имена. Это такая большая головоломка. Понадобится много времени, чтобы разгадать ее. Данных просто тонна. И я думаю, они изменят официальную версию", - отметил Джеймс Робенальт, президентский историк.

В преступлении искали русский след. В том числе потому, что Освальд некоторое время жил в СССР. О причастности Москвы сообщал и некий мужчина, якобы работавший в советском посольстве в Польше. Но его признали психически неуравновешенным, а связь СССР с покушением не доказали. И это лишь малая часть информации. На изучение всего объема документов уйдут недели.